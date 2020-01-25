Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По данным на 0.15 по мск., во Внуково задержано два рейса и пять — отменено.
Также в Домодедово задержано два рейса и семь — отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержано три рейса.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
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