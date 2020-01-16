Два острова ушли под воду в Индонезии

Два острова в индонезийской провинции Южная Суматра ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Об этом сообщает Jakarta Post со ссылкой на данные Индонезийского форума по окружающей среде.

Необитаемые острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся под водой, на 1 и 3 метра ниже уровня моря соответственно.

На данный момент затопление грозит еще четырем островам, находящимся на высоте менее 4 метров над уровнем море. На некоторых из них живут люди.

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