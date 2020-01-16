Госинспекция труда проводит проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

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Государственная инспекция труда России проводит проверку по факту падения гимнастки с высоты во время выступления в цирке Владивостока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ руководителя госинспекции труда в Приморском крае Ирины Никуловой.

Инспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что гимнастка сорвалась с каната во время исполнения акробатического номера в новогоднем шоу. Пострадавшая была госпитализирована, проведены необходимые операции.

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