Ущерб от землетрясений в Пуэрто-Рико составил $110 млн

Ущерб от серии землетрясений в Пуэрто-Рико составил $110 млн, заявила губернатор Ванда Васкес Гарсед. Об этом сообщает Nuevo Dia.

По данным первичной оценки, в результате череды землетрясений нарушены энергоснабжение и инфраструктура Пуэрто-Рико, пострадало около 539 сооружений. Общий ущерб оценивается в $110 млн.

В Пуэрто-Рико введен режим чрезвычайной ситуации.

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