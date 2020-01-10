Дело возбудили против заведующей роддомом в Москве после травмирования новорожденных

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующей роддомом №27 в Москве Марины Сармосян, передает ТАСС.

Дело заведено по факту травмирования или гибели четырех новорожденных из-за использования запрещенной методики родов.

Сармосян находится под домашним арестом.

Сообщается, что от практики отстранены несколько врачей.

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