В Астрахани экс-главврача оштрафовали за избиение медика

Астраханский областной суд оштрафовал на 5 тысяч рублей бывшего главврача областной детской больницы за избиение подчиненной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в детской больнице имени Силищевой в сентябре прошлого года.

По данным ряда СМИ, Игорь Ливинсон избил заведующую консультативной поликлиникой в результате конфликта, связанного с необоснованным убийством женщины. Официальная причина драки не сообщалась.

Позже главврач уволился из учреждения, а партия «Единая Россия» исключила его из своих рядов.

Известно, что в результате жалобы размер штрафа был снижен до пяти тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Арестованной экс-главе одного из московских роддомов изменили меру пресечения

— В больницу Новочеркасска после увольнения всех врачей заступили другие доктора

— «Все делала правильно»: главврача уволили после скандала с тряпкой