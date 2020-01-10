В Астрахани экс-главврача оштрафовали за избиение медика
Астраханский областной суд оштрафовал на 5 тысяч рублей бывшего главврача областной детской больницы за избиение подчиненной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел в детской больнице имени Силищевой в сентябре прошлого года.
По данным ряда СМИ, Игорь Ливинсон избил заведующую консультативной поликлиникой в результате конфликта, связанного с необоснованным убийством женщины. Официальная причина драки не сообщалась.
Позже главврач уволился из учреждения, а партия «Единая Россия» исключила его из своих рядов.
Известно, что в результате жалобы размер штрафа был снижен до пяти тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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