Состояние упавшей во Владивостоке цирковой гимнастки улучшается

Состояние цирковой гимнастки, упавшей в высоты по время выступления во Владивостоке, улучшается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской клинической больнице №2.

По данным источника, в состоянии пациентки наблюдается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что девушка сорвалась с каната во время исполнения акробатического номера в новогоднем шоу.

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