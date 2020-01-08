Состояние упавшей во Владивостоке цирковой гимнастки улучшается
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Состояние цирковой гимнастки, упавшей в высоты по время выступления во Владивостоке, улучшается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской клинической больнице №2.
По данным источника, в состоянии пациентки наблюдается положительная динамика.
Ранее сообщалось, что девушка сорвалась с каната во время исполнения акробатического номера в новогоднем шоу.
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