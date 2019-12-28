На юге Москвы нашли человеческий скелет

В Москве нашли тело 33-летнего мужчины, который был «уже в состоянии скелета». Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источники.

По имеющейся информации, погибшего обнаружили рядом с гаражами на улице Воронежской.

Согласно предварительным данным, мужчина умер в мае, либо в июне 2019 года.

В данный момент устанавливаются обстоятельства его смерти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На участке в Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тясыч

— Скелет в гидрокостюме нашли на берегу в Приморье

— Сумку с человеческим скелетом нашли в Подмосковье