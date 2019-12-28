На юге Москвы нашли человеческий скелет
В Москве нашли тело 33-летнего мужчины, который был «уже в состоянии скелета». Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источники.
По имеющейся информации, погибшего обнаружили рядом с гаражами на улице Воронежской.
Согласно предварительным данным, мужчина умер в мае, либо в июне 2019 года.
В данный момент устанавливаются обстоятельства его смерти.
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