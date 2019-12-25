Папа Римский в рождественском послании помолился за Украину

Папа Римский Франциск в рождественском обращении к христианам призвал к урегулированию конфликтов в ряде стран, в том числе в Сирии и на Украине, передает ТАСС.

Глава Католической церкви пожелал, чтобы свет от Рождества Христова осветило детей, страдающих от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира, а также пожелала мира «возлюбленному сирийскому народу».

«Свет Спасителя для возлюбленной Украины, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира», — сказал Папа Римский.

Франциск напомнил верующим, что свет Христа сильнее мрака в человеческих сердцах.

24-25 декабря католическая и протестантские церкви всего мира отмечают Рождество Христово.

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