Американский бегун шлепнул ведущую в прямом эфире и смутил ее

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна подбежал к ведущей WSAW-TV в прямом эфире и шлепнул ее по ягодицам. Смущенная девушка растерялась и на несколько секунд прервала эфир, сообщает CBS.

По словам девушки, она освещала событие, когда к ней неожиданно подбежал участник забега. Он со всей силы шлепнул ее.

«Человеку, который ударил меня... ты оскорбил и смутил меня», — добавила корреспондент.

Она также отметила, что ни одна женщина в мире не должна мириться с подобным на работе или еще где-либо.

Кроме того, телеканал также назвал действия бегуна «совершенно неприемлемыми».