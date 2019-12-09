Землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован на Алтае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение произошло в 331 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64.

Отмечается, что толчок произошел вблизи очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе более 15 лет.

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