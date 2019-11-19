Глава Калужской области призвал «дать пинка» чиновникам за ремонт дорог

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с критикой в адрес местных чиновников из-за некачественного ремонта дорог. Об этом сообщают «Калужские новости».

Артамонов извинился перед жителями за затягивание сроков завершения ремонтных работ, которое произошло из-за «неумелой организации этих работ». Ситуацию глава области назвал «безобразием».

По его мнению, во главе каждого участка должны стоять профессионалы, а назначения должны происходить не из личных предпочтений: «кум, брат, сват».

«Люди, которые организовывали эту работу, не поощрения должны получать, не награды, а пинком под зад», — подчеркнул Артамонов.

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