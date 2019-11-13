Более 18 тысяч человек погибли от рук преступников в 2019 году в России

За девять месяцев 2019 года в России 18 тыс. человек погибли от рук преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статический отчет МВД.

Отмечается, что за девять месяцев 2019 года число погибших от преступлений уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, количество пострадавших от рук преступников за этот же период — более 28 тыс. Этот показатель сократился на 5,1% по сравнению с 2018 годом.

Всего за девять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 2,1% больше, чем годом ранее. По данным МВД, большинство преступлений совершается в городах, в то время как на сельскую местность приходится каждое пятое преступление.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уровень преступности вырос в России

— Частный случай? Почему из армии ушла дедовщина, но осталось насилие