Число отравившихся в детском лагере в Подмосковье увеличилось до 11 человек

Число получивших пищевое отравление в подмосковном оздоровительном лагере «Олимп» в деревне Малое Уварово достигло 11 человек. Об этом передает ТАСС.

Стало известно, что отравление получили от 10 детей и один воспитатель, после чего их госпитализировали.

Как сообщается, у детей зафиксировано удовлетворительное состояние.

На данный момент их проверяют на наличие вирусной инфекции.

По факту отравления следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области устроил проверку.

Ранее сообщалось, что пострадавшими от отравления в Коломенском районе Подмосковья, являются дети от 9 до 15 лет.