Избиение девочки российскими подростками проверяют следователи

Следователи проверяют факт избиения девочки во время конфликтной ситуации между подростками, случившейся 10 июля в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственное управление СК.

По полученной информации из социальных сетей, парни в возрасте от 12 до 14 лет из села Вазерки отвели девочку из соседнего населенного пункта в сторону железной дороги. Затем один из ребят нанес ей побои и заставил принести извинения.

Как отмечается, в ходе проверок следствие установит все обстоятельства инцидента.

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