Российский самолет совершил аварийную посадку
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В Екатеринбурге военный самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Как отмечается, речь идет о самолете Ан-12.
Уточняется, что причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей.
О наличии пострадавших пока не сообщается.
На настоящий момент на месте находятся оперативные службы аэропорта, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве.