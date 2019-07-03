Российский самолет совершил аварийную посадку

В Екатеринбурге военный самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как отмечается, речь идет о самолете Ан-12.

Уточняется, что причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей.

О наличии пострадавших пока не сообщается.

На настоящий момент на месте находятся оперативные службы аэропорта, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве.