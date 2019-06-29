Самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве

Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург — Анталья был вынужденно срочно приземлиться в столичном Внуково из-за пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, одному из пассажиров рейса внезапно стало плохо. Так как врача среди летящих не оказалось, пилотам пришлось прервать полет.

В настоящее время сотрудники скоро медицинской помощи осматривают человека прямо в самолете. Других пассажиров пока не выпускают из лайнера.

Ранее сообщалось, что самолет Лондон-Казахстан срочно сел в Москве.