Работодателей обяжут принимать на работу любителей марихуаны

В американском штате Невада выпустили запрет, согласно которому с 2020 года работодатели не смогут отказать в приеме на работу людям, в медицинских анализах которых были обнаружены следы марихуаны. Об этом сообщает CNN.

Закон не будет распространяться на пожарные службы, сотрудников скорой помощи, водителей, а также на случаи, когда от работника будет зависеть жизнь другого человека.

Согласно закону, если работодатель потребует повторного медицинского освидетельствования, он будет обязан принять результаты второго теста.

Невада стала первым штатом, чье правительство приняло данный закон.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как пробовал марихуану.