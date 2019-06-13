Песков высказался о причинах атаки на танкеры в Оманском заливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента с танкерами в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что нет никаких данных о том, кто стоит за нападением.

Песков добавил, что делать заявления можно будет после того, как ситуация прояснится.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. На одном из них находились 11 россиян, сейчас они в безопасности.