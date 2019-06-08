Свадебный катер из Литвы нарушил границу России

Представитель погранведомства Литвы Гендрюс Мишутис заявил, что служба охраны госграницы балтийской республики расследует инцидент, в ходе которого литовский прогулочный катер нарушил границу России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на катере находились шесть человек, которые праздновали свадьбу. Их катер сел на мель в Куршском заливе, добавил он.

«Двигатель вышел из строя, течением катер отнесло в российские воды», — отметил Мишутис.

Он также уточнил, что вскоре катер с пассажирами вернулся в Литву, а капитану вручили повестку.

Владелец судна может получить штраф до €300 за непреднамеренное нарушение границы, заключил Мишутис.