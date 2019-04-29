Новокузнецкая епархия заинтересовалась инцидентом со священником и электрошокером

Новокузнецкая епархия проверит сообщения о том, что священник якобы стал участником уличного конфликта с применением электрошокера, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в Новокузнецкой епархии, информация пока не проверена. Однако если факт нарушения священником дисциплины подтвердится, то будет назначена комиссия епархиального суда.

Ранее местные СМИ опубликовали видео конфликта, предположительно, священника и его жены с двумя женщинами.