Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА «Новости».

Он также выразил соболезнования семье Лори Гилберт-Кей, погибшей в результате нападения на синагогу.

«Это удар в сердце еврейского народа. Мы шлем соболезнования семье Лори Гилберт-Кей и пожелания скорейшего выздоровления раненым», — сказал Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер призвал международное сообщество сплотиться в борьбе с антисемитизмом.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал причину стрельбы в синагоге.

27 апреля синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения, в том числе дети. По факту нападения арестован мужчина.