Число погибших из-за взрывов на Пасху на Шри-Ланке достигло 160 человек

Число погибших при взрывах на Пасху в церквях и отелях на Шри-Ланке достигло 160 человек, передает местный канал News 1st.

Также, по обновленным данным, пострадали более 360 человек.

Ранее сообщалось о более чем 50 жертвах и 280 пострадавших.

По предварительным данным, на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Правительство Шри-Ланки проведет экстренное заседание из-за случившегося.