Более тысячи человек эвакуировали из-за наводнений в Австралии

В Австралии срочно эвакуировали более тысячи человек из-за наводнений, затопивших около двух тысяч жилых домов, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что жителям пришлось покинуть свои дома, а все школы в районе Таунсвилла были закрыты. Кроме того, множество зданий и автомобилей получили повреждения.

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По данным телеканала, 3 февраля в Австралии дожди были слабые, поэтому уровень воды немного опустился, однако, по прогнозам синоптиков, 4 февраля, сильные дожди вновь вернутся.

Ранее сообщалось, что в результате торнадо на Кубе пострадали более 170 человек.