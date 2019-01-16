Politico: врачи пришли к «драматичным выводам» из-за пластыря на руке Трампа

Врачи обеспокоились из-за пластыря на руке президента США Дональда Трампа, на который обратили внимание журналисты. Об этом пишет Politico.

В издании подчеркнули, что врачи изучили фотографии, на которых виден пластырь на руке Трампа. После этого они пришли к «драматическим выводам», но в Politico не уточнили, к каким именно.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разъяснила изданию, что президент поранился, когда играл со своим сыном.

В апреле прошлого года, что Трамп соврал о своем здоровье перед президентскими выборами в США.