Канада попросила помиловать приговоренного к смерти в Китае соотечественника

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что канадские власти запросили помилование для своего соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, приговоренного китайским судом к смерти за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает телеканал CTV.

Она подчеркнула, что ситуация с приговоренным к смерти канадцем негативно влияет на политические контакты Канады и Китая. По ее словам, в настоящий момент страны переживают «сложный момент» в отношениях.

Ранее сообщалось, что в Китае суд города Далянь в провинции Ляонин приговорил гражданина Канады к смертной казни.