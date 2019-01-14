Канадца приговорили к смертной казни в Китае

В Китае суд города Далянь в провинции Ляонин приговорил гражданина Канады к смертной казни и конфискации всего имущества, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

Как отмечается, к такому наказанию его приговорили за контрабанду наркотиков.

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Подсудимый ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, после чего обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что создавшему ГМ-детей ученому грозит смертная казнь.