Сотрудников Росгвардии избили в Калининградской области

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Выпившие мужчины напали на сотрудников Росгвардии в городе Багратионовск Калининградской области. Об этом говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области(СК).

По данным ведомства, четверо местных жителей устроили пьяную драку в одном из увеселительных заведений города. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и попытались их успокоить. После этого мужчины набросились на них и избили.

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Как отмечается, одному из росгвардийцев пришлось применить оружие.

Подчеркивается, что по факту инцидента СК возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти.

Ранее сообщалось, что Росгвардия обратится в суд из-за публикаций РБК о поставках продуктов.