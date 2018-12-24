Сотрудников Росгвардии избили в Калининградской области
Выпившие мужчины напали на сотрудников Росгвардии в городе Багратионовск Калининградской области. Об этом говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области(СК).
По данным ведомства, четверо местных жителей устроили пьяную драку в одном из увеселительных заведений города. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и попытались их успокоить. После этого мужчины набросились на них и избили.
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Как отмечается, одному из росгвардийцев пришлось применить оружие.
Подчеркивается, что по факту инцидента СК возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти.
Ранее сообщалось, что Росгвардия обратится в суд из-за публикаций РБК о поставках продуктов.