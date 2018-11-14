Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing улетели в Шанхай

Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 улетели в Шанхай резервным бортом авиакомпании Air France, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя международного аэропорта Иркутска.

Уточняется, что с поломкой авиалайнера в настоящее время разбираются техники.

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«Все пассажиры улетели резервным бортом в Шанхай в 09.16», — говорится в сообщении.

Самолет компании Air France с 280 людьми на борту следовал по маршруту Париж-Шанхай. Из-за задымления внутри лайнера маршрут был изменен, и самолет сел в Иркутске.