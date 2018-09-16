Пьяный житель Подмосковья устроил дебош на самолете из Минска

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волка сообщила о задержании жителя Московской области, который устроил дебош в нетрезвом виде на борту самолета, прибывшего из Минска в Москву, передает агентство городских новостей «Москва».

«В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Минска. Мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок, а также занял место рядом сидящего пассажира. На просьбу гражданина пересесть на свое место нанес ему удар», — сообщила Волк.

По ее словам, 54-летний мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. По факту произошедшего организована проверка.