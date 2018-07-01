На востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в 5,5 раз

В ночь на 1 июля максимальная концентрация сероводорода в столичном районе Новокосино составила 0,044 мг/м3, следует из данных сайта Мосэкомониторинга.

Согласно российским нормативам, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в жилых районах составляет 0,008 мг/м3 (при такой концентрации начинает ощущаться запах). Так, в Новокосино ПДК оказалась выше в 5,5 раз.

Ранее информация о превышенной ПДК сероводорода в Москве поступала 22 мая. Тогда содержание сероводорода в воздухе в 3,5 раза превысило норму в районе Новокосино. Повышенная концентрация вещества в воздухе наблюдалась в течение трех часов, метеоусловия в течение дня привели к рассеиванию выбросов в атмосфере.