Семья блогерши Лерчек погасила многомиллионный долг перед налоговой

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркивает, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

17 ноября сообщалось, что суммарно долг Чекалиной перед налоговой составлял 296 349 479 рублей.

В конце августа стало известно, что на Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, девушка вывезла за границу 130 миллионов рублей. Отмечалось, что дело Чекалиной передали сотрудникам ГСУ СК РФ — теперь им будут заниматься на федеральном уровне из-за ущерба, который блогерша нанесла экономической системе России.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. При этом адвокат блогерши утверждал, что супруги полностью погасили задолженность по налогам еще 3 мая.

В июле в Следственном комитете Российской Федерации попросили ужесточить Чекалиной меру пресечения и отправить ее вместе с мужем под домашний арест. С 16 марта супругам Чекалиным запрещено, в том числе, пользоваться интернетом и ночевать не дома.

Ранее сообщалось, что с Леонида Агутина взыскали долги по коммунальным платежам.