Появились подробности лечения Лерчек от рака

РИА: блогерша Лерчек лечится в государственном онкологическом центре
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) проходит лечение в государственном онкологическом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В марте возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у находящейся под следствием блогерши сразу после родов обнаружили рак. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться. По словам подруги блогерши Алины Акиловой, Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Болезнь Чекалиной обнаружили вскоре после ее родов. 26 февраля стало известно, что блогерша с помощью кесарева сечения родила здорового сына.

У знаменитости также есть трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году).

Лерчек, ее экс-супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Гордон призвала амнистировать больную раком Лерчек.

 
