Бывший муж блогера Лерчек заявил, что ему не хватает средств для уплаты налогов

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин заявил в суде, что ему не хватает денежных средств для уплаты налогов. Его слова из зала Гагаринского районного суда Москвы передал корреспондент «Пятого канала».

Чекалин обратился к суду с просьбой разрешить ему продать недвижимость.

«У меня недостаточно личных средств, для того чтобы погасить новые налоги, поэтому мне необходимо продать дом с земельным участком в Истринском городском округе. Я прошу суд разрешить мне совершение этой сделки», — сказал он.

Помимо этого, в ходе заседания Чекалин отметил, что не вникал в вопросы соответствия валютному законодательству в процессе открытия компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Он заявил, что инициатива по регистрации этой организации принадлежит его бывшему бизнес-партнеру Роману Вишняку, который, по словам Чекалина, убеждал его в законности такой деятельности.

1 декабря Артем Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

Блогер Лерчек, Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

