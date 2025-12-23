На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший муж блогера Лерчек заявил, что ему не хватает средств для уплаты налогов

Бывший муж блогера Лерчек хочет продать недвижимость для уплаты налогов
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин заявил в суде, что ему не хватает денежных средств для уплаты налогов. Его слова из зала Гагаринского районного суда Москвы передал корреспондент «Пятого канала».

Чекалин обратился к суду с просьбой разрешить ему продать недвижимость.

«У меня недостаточно личных средств, для того чтобы погасить новые налоги, поэтому мне необходимо продать дом с земельным участком в Истринском городском округе. Я прошу суд разрешить мне совершение этой сделки», — сказал он.

Помимо этого, в ходе заседания Чекалин отметил, что не вникал в вопросы соответствия валютному законодательству в процессе открытия компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Он заявил, что инициатива по регистрации этой организации принадлежит его бывшему бизнес-партнеру Роману Вишняку, который, по словам Чекалина, убеждал его в законности такой деятельности.

1 декабря Артем Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей.

Блогер Лерчек, Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Лерчек раскрыла дату родов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами