Лерчек официально развелась с мужем

Суд официально расторг брак блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Чекалины не присутствовали на самом заседании. Суд также определил место жительства их общих детей. Сыновья и дочь блогеров будут жить у матери. Экс-супруг Лерчек может видеться с ними в любое время.

18 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Чекалин выписал Лерчек из квартиры до развода.

Канал предполагает, что мужчина якобы пытался сделать так, чтобы Чекалина не могла претендовать на недвижимость. Отмечалось, что у бизнесмена осталась доля в 37,5% в семейном бизнесе «Би Фит» после развода. Однако на компании есть долг в размере 40 млн рублей, добавляет Mash. Сам блогер опроверг эту информацию.

Артем Чекалин уточнил, что все имущественные вопросы экс-супруги уладили мирно. Он уверил, что «никто никого не выписывал», тем более тайно. Блогер уточнил, что пара рассталась со взаимным уважением.

В марте 2023 года блогерша Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

Ранее блогерша Лерчек оказалась должна налоговой еще 12 млн рублей.