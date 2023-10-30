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Россиянам рассказали, чем кошки полезны для здоровья

Врач Алендеев: кошки полезны для психического здоровья человека

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Shutterstock

Кошки, как и любые другие домашние питомцы, полезны для психического здоровья человека. Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Он отметил, что забота о животных — это в первую очередь ответственность, которая оказывает положительное влияние на здоровье.

«Человек, что бы мы там себе ни выдумывали, существо социальное. А в условиях, когда наш социум нередко ограничивается экраном монитора, забота о домашнем животном может помочь вашему психическому здоровью. Впрочем, я считаю, что общение с людьми — тоже очень важная «таблетка», которую следует принимать», — сказал Алендеев.

При этом он предупредил, что шерсть кошки может стать причиной аллергии. Кроме того, по его словам, эти животные являются распространителями токсоплазмоза — инфекционного заболевания, которым женщина может заразиться во время беременности.

В октябре исследователи из Копенгагенского университета опросили более 2 тыс. владельцев домашних животных в Великобритании, Дании и Австрии и установили, что люди склонны больше привязываться к собакам и заботиться о них, чем о кошках. Результаты представлены в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Ранее ветеринары назвали проблемные породы кошек.

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