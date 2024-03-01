Пустышки или лекарства? Что такое иммуномодуляторы и как они работают

Иммунная система человека — одна из самых сложноустроенных, именно от нее зависит защищенность организма от внешних угроз. В России, чтобы «поднять» иммунитет, прописывают иммуномодуляторы — однако часто лекарства этой группы почему-то зарегистрированы исключительно в РФ. Во Всемирный день иммунитета, учрежденный ВОЗ, «Газета.Ru» разбиралась, что такое иммуномодуляторы, стоит ли тратить на них деньги и почему они могут быть опасны.

Что такое иммунитет и как он работает?

Иммунитет — защитная система организма, которая уничтожает пораженные различными патогенами клетки и сами патогены. Иммунные клетки обитают в каждом органе человека и могут либо сами бороться с различными угрозами, либо вырабатывать для этого специальные молекулы.

«Иммунный ответ всегда направлен на конкретную цель. Это могут быть бактерии, простейшие, вирусы или паразиты. Иммунитет требует очень четкого структурированного указания, какая инфекция в него (организм) попала и каким образом (например, она могла попасть через носоглотку, с пищей или через кожу) для того, чтобы правильно среагировать на патоген», — рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, иммунолог Павел Волчков.

Для регуляции иммунной системы существуют белковые и небелковые молекулы. Например, это могут быть системные глюкокортикоиды, которые производятся надпочечниками. Они могут оказывать супрессивное (подавляющее) действие на иммунитет, и по своей сути являются природными иммуномодуляторами, то есть веществами, способными влиять на активность защитной системы организма.

«В норме иммунный ответ очень специфичен. Допустим, один T-киллер уничтожает конкретную клетку, которую он распознал как инфицированную. Причем механизмы такого межклеточного взаимодействия тоже достаточно специфичны, однако их можно регулировать при помощи других клеток. В частности, T-регуляторные клетки могут создавать микроокружение, активируя разные белки, чтобы влиять на иммунную реакцию. Это два примера работы наших внутренних иммуномодуляторов», — отметил Волчков.

В природе существует целый ряд подобных иммуномодулирующих малых молекул. Механизмы их действия были взяты за основу при создании препаратов, которые сегодня активно используются для регуляции иммунного ответа извне.

Что такое иммунотропные лекарства?

Как рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, иммунотропными называют препараты, использующиеся для воздействия на различные иммуннопатологические состояния — заболевания и состояния, в основе которых лежат нарушения функции иммунной системы.

Многие препараты, которые попадают в организм человека, влияют на работу клеток иммунной системы. Однако отличие иммунотропных препаратов в том, что они целенаправленно воздействуют на различные звенья, клетки врожденного и адаптивного иммунитета.

«Существует множество разных классификаций иммунотропных препаратов, но мы можем разделить их по способам воздействия на иммунную систему. Их можно разделить на три большие группы: иммуностимуляторы, иммуносупрессоры, иммуномодуляторы . Первые применяются при иммунодефицитах, вторые — при трансплантации органов и тканей, в онкологии и при аутоиммунных заболеваниях. А иммуномодуляторы — это те препараты, которые могут вызывать разнонаправленный ответ у самого организма, то есть они могут повышать пониженные показатели и понижать повышенные показатели иммунного статуса, они нормализуют функцию нарушенных звеньев иммунной системы или иммунную дисфункцию», — объяснил Викулов.

По словам специалиста, существует более 440 нозологических форм первичных (генетически обусловленных) иммунодефицитов, не для всех из них разработано регламентированное лечение, но для многих существует заместительная или иммуноподдерживающая терапия. Например, если у человека не вырабатываются иммуноглобулины, то их ему пожизненно будут вводить.

«Механизм действия всех иммунотропных препаратов очень разнообразный. Есть, например, препараты, которые влияют на кроветворение или на цитокины, на рецепторы клеток иммунной системы. Отдельная группа препаратов, которые формируют активный иммунный ответ, — это вакцины. Применяются иммуноглобулины, которые формируют пассивный иммунный ответ. Отдельная группа препаратов — это моноклональные антитела, которые применяются в диагностике, при лечении аутоиммунных, онкологических заболеваний (таргетная терапия), при аллергопатологии, при тяжелом течении COVID-19.

Иммунотропных препаратов достаточно много, однако большое количество препаратов, которым приписывают свойства иммуномодуляторов, не являются таковыми. То есть у некоторых производителей есть просто приписка, что препарат обладает иммуномодулирующим и иммуностимулирующим свойствами, но это часто не доказано с позиции требований доказательной медицины», — отметил Викулов.

Какие же препараты работают?

По словам Викулова, сегодня в России зарегистрировано более 120 иммуномодуляторов . Часть из них имеет доказанную эффективность, а другие могут быть просто гомеопатическими препаратами с недоказанной эффективностью и вероятными рисками для здоровья. Поэтому подходить к выбору этих препаратов стоит аккуратно.

Например, по словам Викулова, препараты на основе антител к гамма интерферону — это гомеопатические средства, у которых нет данных по фармакокинетике, хотя их отдельно рассматривают как «релиз-активные молекулы».

«Соответственно, нельзя измерить точно их распределение в организме и точный механизм их действия до сих пор не известен. Тогда мы не можем утверждать, какие именно изменения вызывает этот препарат, с какими рецепторами связывается, влияет ли на работу цитокинов и так далее. Эти препараты имеют сомнительную доказательную базу.

Таких препаратов, которые не имеют серьезной доказательной базы, согласно подсчетам специалистов, более сотни. Зачастую это просто гомеопатический препарат, которому приписали иммуномодулирующие свойства, чтобы создать спрос на них», — объяснил Викулов.

Прием таких препаратов связан с различными рисками для здоровья именно из-за отсутствия серьезных исследований. По словам специалиста, применение вещества с неустановленной эффективностью и безопасностью может привести к непредсказуемым реакциям. Кроме того, существует так называемый дозозависимый эффект для многих известных веществ и препаратов, например, это актуально для витаминов. Витамины А, D в зависимости от дозы могут оказывать как иммуномодулирующее, так и иммуносупрессивное действие, то же характерно и для лекарственных средств.

Однако и препараты с хорошей доказательной базой могут быть опасны для здоровья при неправильном назначении. Так, по словам Волчкова, интерфероны (общее название ряда белков со сходными свойствами, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) в природе предназначены для точечного воздействия на конкретные клетки, однако часто их применяют системно.

«Если вы системно вводите интерфероны, то вы вызываете общее воспаление в организме, даже в здоровых клетках. На самом деле это может сильно помешать работе иммунной системы, потому что мы ее фактически дезориентировали. Можно сравнить с самолетом, который идет на посадку, а мы ему вместо одной посадочной полосы подсветили сразу все. Иммунные клетки так же, как пилот, не будут понимать, куда же нужно садиться», — привел пример Волчков.

Как рассказала «Газете.Ru» иммунолог Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, врач-педиатр отделения клинической иммунологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Александра Лаберко, покупателя должны насторожить те лекарственные препараты, которые не используются за рубежом .

«Скорее всего, по ним отсутствуют данные крупных рандомизированных и плацебо-контролируемых исследований. Именно такие исследования должны проводиться для доказательства эффективности любого препарата. Конечно, на сегодняшний день нет крупных исследований, подтверждающих прямую взаимосвязь между приемом иммуномодуляторов и риском развития аутоиммунных и онкологических заболеваний. Однако, это скорее обусловлено не столько их безопасностью, сколько отсутствием исследований по контролю риска развития осложнений данной терапии, особенно в долгосрочном периоде: для развития таких процессов все-таки нужно определенное время», — заключила специалист.