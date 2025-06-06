Участников нападения на псковских десантников в 2000 году отправили в колонию

СК: члены банды Басаева получили от 13 до 24 лет за нападение на десантников

Южный окружной военный суд вынес приговор четырем жителям Татарстана, признанным участниками вооруженного нападения на бойцов псковской 6-й роты в 2000 году. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным ведомства, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов были признаны виновными в участии в бандформировании, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Следствие установило, что 29 февраля 2000 года фигуранты, действуя в составе отряда под командованием полевых лидеров Шамиля Басаева и Хаттаба, напали на десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии в районе села Улус-Керт в Чечне. Нападение продолжалось до утра 1 марта с трех направлений. Заняв огневые позиции, обвиняемые открыли прицельный огонь из автоматов. В результате боя расправились с 84 военнослужащими, еще четверо получили ранения.

Суд признал доказательства, собранные следствием при поддержке ФСБ, достаточными для вынесения приговора. В итоге обвиняемым назначены сроки от 13 до 24 лет лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие по делу продолжается. Правоохранители продолжают поиски других участников нападения, которым удалось скрыться.

Ранее ФСБ сообщила о задержании еще четырех членов банды Басаева.