Морские водоросли защищают людей от супербактерий, выяснили ученые

Международная группа ученых из США и Нидерландов обнаружила, что прибрежные городские экосистемы морских водорослей могут защитить людей от устойчивых к антибиотикам микробов, обитающих в двустворчатых моллюсках. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustainabily (NatSus).

Сегодня экономическое бремя инфекционных заболеваний человека в морской среде оценивается в $12 млрд в год. Кроме того, надвигающаяся угроза устойчивости к противомикробным препаратам, которая, по прогнозам, приведет к более чем 300 млн жертв и обойдется мировой экономике в $100 трлн.

Группа проанализировала мидии, размещенные на 20 пляжах залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон с различным присутствием морских водорослей. Жабры мидий из мест с морской травой показали снижение на 65% бактериальных патогенов по сравнению с местами без водных растений.

Модель исследования предполагает, что в настоящее время в радиусе 50 километров от экосистем морских водорослей проживает 1,1 млрд человек, что подчеркивает непосредственную возможность интеграции природных инфраструктур в городское планирование и стратегии сохранения природы.

Ранее ученые научились очищать продукты питания от ядохимикатов с помощью отходов морепродуктов.