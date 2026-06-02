Пашинян пообещал заплатить фермерам за не поставленный в РФ урожай

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что компенсирует фермерам понесенные убытки за урожай, который они не смогут ввезти в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Об этом он заявил на встрече с избирателями перед парламентскими выборами, передает РИА Новости.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.

В своей речи он отметил, что во всех случаях «несправедливых препятствий для экспорта» в Россию фермерам будут выделяться субсидии, но уточнил, что и у армянских производителей бывают некачественные товары.

30 мая в Россельхознадзоре рассказали, что Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

Решение, как пояснили в ведомстве, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ. В Россельхознадзоре считают, что складывающаяся ситуация может нести угрозу фитосанитарному благополучию страны, поэтому ограничение введено для обеспечения санитарной безопасности.

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.

 
