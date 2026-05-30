Россия ввела ограничения на импорт ряда товаров из Армении

Россия ввела ограничения на импорт томатов, огурцов и клубники из Армении

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника, отметили в Россельхознадзоре.

Решение, как пояснили в ведомстве, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ. В Россельхознадзоре считают, что складывающаяся ситуация может нести угрозу фитосанитарному благополучию страны, поэтому ограничение введено для обеспечения санитарной безопасности.

При этом в отрасли не ожидают дефицита овощей на российском рынке. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что предпосылок для нехватки огурцов, помидоров, перцев, зелени и клубники в крупных сетях нет: основную долю предложения формирует отечественная продукция. Аналогичную позицию озвучивал и зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов — по его словам, доля армянских поставок в российском импорте сравнительно невелика, поэтому введенные ограничения не должны отразиться на внутреннем снабжении.

Также отмечается, что импортеры смогут переключиться на альтернативных поставщиков. По томатам ключевыми странами-заменителями названы Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан и Китай; по огурцам — Турция, Китай, Азербайджан и Узбекистан; по сладкому перцу — Турция, Китай и Узбекистан.

Ранее Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году.