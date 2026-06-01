В России ограничат ввоз ягод и фруктов из Армении

Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур <...> вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего <...> происхождением и отправлением Республика Армения», — сказано в сообщении.

Из него также следует, что мера связана с нарушениями поставок продукции.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение, как пояснили в Россельхознадзоре, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ. В Россельхознадзоре считают, что складывающаяся ситуация может нести угрозу фитосанитарному благополучию страны, поэтому ограничение введено для обеспечения санитарной безопасности.

При этом в отрасли не ожидают дефицита овощей на российском рынке. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что предпосылок для нехватки огурцов, помидоров, перцев, зелени и клубники в крупных сетях нет: основную долю предложения формирует отечественная продукция.

