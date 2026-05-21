В России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов

Введение Россельхознадзором ограничений на ввоз армянских цветов с 22 мая 2026 года станет серьезным стресс-тестом для агросектора Армении. Учитывая взрывной рост поставок в начале года (на 47%), в годовом выражении потенциальные потери Армении могут составить от $45 млн до $50 млн, если запрет затянется на 12 месяцев, оценил для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«В месячном исчислении убытки экспортеров будут колебаться в пределах $3,5–4,5 млн. Для небольшой экономики республики, где цветочный бизнес активно субсидировался и развивался как высокотехнологичный сектор, это ощутимый финансовый урон. Российский рынок имел для армянских цветоводов абсолютное, безальтернативное значение, поглощая до 90–95% всего экспорта срезанных цветов. Для подавляющего большинства крупных и средних тепличных хозяйств России это был не просто ключевой, а единственный целевой канал сбыта, под стандарты, логистику и календарные праздники которого выстраивались все бизнес-процессы», — отметил Трепольский.

По его словам, резкое закрытие этой границы фактически парализует операционную деятельность многих предприятий Армении, лишая их оборотного капитала.

Основной удар придется на крупные современные тепличные комплексы, расположенные в Котайкской и Араратской областях — главных центрах закрытого грунта Армении, считает Трепольский. Он пояснил, что эти предприятия закредитованы под модернизацию и расширение площадей, и отсутствие экспортной выручки ставит их под угрозу дефолта. Малые хозяйства пострадают косвенно: они окажутся выдавлены с внутреннего рынка гигантами, сказал эксперт. Кроме того, пострадает сопутствующая инфраструктура — специализированные логистические компании, владеющие авторефрижераторами, и оптовые заготовители, чьи долгосрочные контракты теперь сорваны, предупредил Трепольский.

По его мнению, быстро перенаправить высвободившиеся объемы на другие рынки Армения не сможет. Срезанные цветы — ультрачувствительный скоропортящийся товар с жестким логистическим плечом (так называемый «холодный транспортный коридор»), уточнил эксперт. Рынки стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия) слишком малы или имеют собственное производство, а рынки ЕС и Ближнего Востока требуют сложной и дорогой авиалогистики, а также соответствия другим фитосанитарным стандартам, где к тому же доминируют мировые гиганты вроде Кении, Эквадора и Нидерландов, добавил Трепольский. Перестройка этих связей займет месяцы, если не годы, сказал эксперт.

«Внутри самой Армении запрет неизбежно спровоцирует краткосрочный обвал цен. Огромная масса роз и тюльпанов, запертая внутри страны, хлынет на внутренний рынок, что порадует местных покупателей, но окончательно разорит производителей. На российском же рынке ситуация будет противоположной: армянские розы и особенно тюльпаны (на долю которых приходилось около 10% товарного предложения в РФ) временно исчезнут. Это приведет к локальному росту цен в рознице и вынудит российских оптовиков замещать выбывшие объемы за счет увеличения импорта из Латинской Америки, Азии или через параллельные каналы», — заключил Трепольский.

Ранее Россельхознадзор объявил о введении временного запрета на ввоз цветов из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках.