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Бизнес

Россия заподозрила Иран в экспорте цветов из Армении

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для России
Belkin Alexey/Global Look Press

Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2026 году поставки цветов из Ирана значительно выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, при этом в сертификатах страной происхождения указан Иран, хотя внешний вид и упаковка продукции идентичны ранее ввозившимся из Армении цветам.

Россельхознадзор уже уведомлял Иран о действующем с 22 мая 2026 года запрете на ввоз срезанных цветов из Армении, и теперь, не получив ответа, обратился к иранской стороне с просьбой приостановить сертификацию цветочной продукции до проведения переговоров и прояснения ситуации ради фитосанитарной безопасности России и стран ЕАЭС.

Россельхознадзор, не получив ответа от иранской стороны, для сохранения фитосанитарного благополучия России и стран ЕАЭС и обеспечения введенных запретов, попросил иранскую Организацию по защите растений приостановить сертификацию местной цветочной продукции до проведения двусторонних переговоров и полного прояснения ситуации.

21 мая Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз цветочной продукции из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках. Отмечалось, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов. А на следующий день глава ведомства Сергей Данкверт сообщил о проблемах с поставками цветов, овощей и фруктов из Армении, уточнив, что сейчас ведется дополнительная проверка поставщиков, уточняются гарантии безопасности продукции.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.

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