Нефтехранилища загорелись в Ростовской области после ночной атаки ВСУ

Слюсарь: два нефтехранилища загорелись в результате атаки БПЛА в Азове

В ночь на 10 июля Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате налета в Азове загорелись два нефтехранилища, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, никто не пострадал. Профильные службы работают на месте происшествия, идет ликвидация пожара.

Не обошлось без последствий и в Таганроге. Там оказался поврежден частный дом, и произошло возгорание на крыше административного здания. Информация о пострадавших не поступала. Огнеборцы уже ликвидировали пламя.

По словам Слюсаря, ночью и утром 10 июля в небе над регионом было перехвачено и уничтожено около 35 беспилотников ВСУ. Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

Глава региона предупредил, что в Ростовской области по-прежнему действует режим беспилотной опасности, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.