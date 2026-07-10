Губернатор Ростовской области сообщил о последствиях ночного налета БПЛА

Слюсарь: пожар произошел в Морском порту в Таганроге из-за атаки беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 10 июля перехватили и уничтожили около 35 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

«В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. <...> Пострадавших нет. Пожар полностью локализован», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, пожар также произошел в городе Азове. Огонь охватил два объекта хранения нефтепродуктов, никто из людей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Не обошлось без последствий и в Таганроге. Там оказался поврежден частный дом, и произошло возгорание на крыше административного здания. Информация о пострадавших не поступала. Огнеборцы уже ликвидировали пламя.

«В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории Морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет», — добавил Слюсарь.

Глава региона предупредил, что в Ростовской области по-прежнему действует режим беспилотной опасности, и призвал жителей соблюдать осторожность.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.