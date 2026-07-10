В Таганроге объявили эвакуацию из зоны ЧС после атаки беспилотников

Частичную эвакуацию объявили в Таганроге после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС (чрезвычайной ситуации. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Камбулова подчеркнула, что в населенном пункте продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ночью и утром 10 июля над Ростовской областью сбили около 35 украинских дронов. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, никто из жителей не пострадал. Однако в некоторых местах начались пожары и были зафиксированы повреждения. В частности, в Таганроге оказался поврежден частный жилой дом. Кроме того, загорелась крыша одного из административных зданий. К текущему моменту огнеборцы ликвидировали пламя. При этом сотрудники экстренных служб продолжают тушить пожар, произошедший на территории Морского порта.

В Азове после налета БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. На месте работают пожарные. В селе Кагальник, расположенном в Азовском районе, огонь охватил административное здание. Сотрудники экстренных служб уже локализовали возгорание.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о сотнях сбитых за ночь украинских дронов.