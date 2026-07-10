В ФСБ рассказали, как Киев собирался напасть на военный аэродром Ростова-на-Дону

Спецслужбы Украины планировали атаковать военный аэродром Ростова-на-Дону роем беспилотников c системой автоматического донаведения на цель. Об этом сообщил сотрудник, занимавшийся деактивацией изъятых дронов, передает ТАСС.

10 июля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что российские силовики предотвратили попытку проведения теракта украинскими спецслужбами на военном аэродроме «Ростов-Центральный» в Ростовской области.

Отмечается, что у каждого украинского беспилотника, используемого в операции, была своя цветовая индикация. Также был отмечен квадрат, который являлся целевым.

В этом квадрате БПЛА уже теряют связь и предполагается, что донаведение происходит в автоматическом режиме, пояснил видео ФСБ специалист.

В общей сложности российскими силовиками было изъято 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого дрона составляла более 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Ранее появились кадры предотвращения теракта на аэродроме в Ростовской области.