Беспилотники ВСУ атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Слюсарь: два человека пострадали при атаке БПЛА на танкеры под Ростовом

Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, получили повреждения в результате атаки беспилотников в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в результате атаки легкие ранения получили два человека. Одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. После осмотра оба отказались от госпитализации. Кроме того, с одного из поврежденных судов пришлось эвакуировать экипаж.

Слюсарь уточнил, что оба танкера были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Губернатор также сообщил, что в ходе отражения атаки над Ростовской областью были уничтожены около 70 беспилотников. По его словам, под удар попали 11 районов региона — Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский и Родионово-Несветайский, а также города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.

Глава региона добавил, что опасность атак беспилотников в Ростовской области сохраняется.

Ранее в Тульской области отразили атаку БПЛА.