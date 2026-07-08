Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

Беспилотники ВСУ атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Слюсарь: два человека пострадали при атаке БПЛА на танкеры под Ростовом
Reuters

Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, получили повреждения в результате атаки беспилотников в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в результате атаки легкие ранения получили два человека. Одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. После осмотра оба отказались от госпитализации. Кроме того, с одного из поврежденных судов пришлось эвакуировать экипаж.

Слюсарь уточнил, что оба танкера были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Губернатор также сообщил, что в ходе отражения атаки над Ростовской областью были уничтожены около 70 беспилотников. По его словам, под удар попали 11 районов региона — Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский и Родионово-Несветайский, а также города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.

Глава региона добавил, что опасность атак беспилотников в Ростовской области сохраняется.

Ранее в Тульской области отразили атаку БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!