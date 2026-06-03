«Мы такое не прощаем». Восемь человек погибли из-за удара ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР

Главврач Якуненко: в атакованном ВСУ автобусе в ДНР были пассажиры из Польши

Сгоревший рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево, 3 июня 2026 года

Восемь человек погибли и еще 11 пострадали в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу Подольск — Симферополь в Енакиеве. По данным медиков, в транспорте находились жители разных регионов России, а также граждане Польши. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД России заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Удар по рейсовому автобусу произошел ранним утром 3 июня в Енакиеве. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинский беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь.

Сначала было известно о семи погибших и 11 пострадавших. Позже Пушилин сообщил, что число жертв возросло до восьми. Автобус же, по уточненной информации, следовал из Подмосковья, по маршруту Подольск — Симферополь.

«Всего 11 человек ранены. <...> Восемь погибших. К сожалению, тела пока не опознаны <…> Всего зарегистрировались на рейс 53 человека. Сейчас выясняется, кто выходил и заходил по дороге. В Енакиево автобус заезжал для того, чтобы там подсели шесть пассажиров», — заявил глава региона в интервью телеканалу «Звезда».

Глава правительства ДНР Андрей Чертков выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщила «Звезде» главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко, среди пассажиров были жители разных регионов России, а также граждане Польши .

«Есть [пассажиры] из Ярославской области, есть из Республики Тыва, даже есть люди из Польши. Кажется, перевозка до Мариуполя была. Они неохотно об этом говорят в связи с их состоянием, потому что после такого стресса они на седативной терапии. Неохотно отвечают», — поделилась медик.

По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших, включая ребенка, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у них баротравмы и оказывают необходимую помощь. Для пострадавшего ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один человек получил помощь амбулаторно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование ведется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Следователи продолжают работу на месте происшествия. В СК сообщили, что повреждения получил не только автобус, но и расположенные рядом жилые дома . Во время осмотра территории эксперты обнаружили фрагменты ударного беспилотника самолетного типа. На части обломков нашли надписи на иностранном языке.

Все найденные элементы направят на экспертизу. Специалистам предстоит установить происхождение беспилотника и восстановить полную картину произошедшего.

После трагедии власти ДНР открыли круглосуточную горячую линию для пострадавших и их родственников.

«Зеленский начал просто бить по мирным»

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает удар по гражданскому транспорту как террористический акт и рассчитывает на его осуждение со стороны зарубежных государств и международных организаций.

В МИД обратили внимание на сообщения о появлении украинских разведывательных беспилотников в районе трагедии уже после удара.

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево. Замалчивание этого преступления Киева, как и остальных его кровавых злодеяний, равносильно одобрению человеконенавистнической политики режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнула Захарова.

На полях Петербургского международного экономического форума она вновь заявила, что международное сообщество должно давать публичную оценку подобным атакам.

«Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм», — отметила официальный представитель министерства.

С призывом к международной реакции выступил и посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, собранные материалы передадут российским представителям на международных площадках.

«Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения», — заявил Мирошник.

Он добавил, что виновные должны понести ответственность «в условиях военного времени».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинские власти перешли к ударам по гражданским.

« Зеленский начал просто бить по мирным, тут комментарии излишни, у него незавидная судьба , вне зависимости от того, какие договоры будут подписаны. Ему не позавидуешь. Он всю свою жизнь к этому шел, с момента вступления в должность президента Украины», — отметил Колесник.

Депутат также выразил уверенность, что все причастные к атаке на пассажирский автобус будут установлены и наказаны. По его словам, произошедшее не останется без ответа.

«Сейчас очень тяжелая исповедь ждет Киев. Мы такое не прощаем», — констатировал депутат.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев выразил мнение, что удар по автобусу с гражданскими пассажирами связан с попытками дальнейшей эскалации конфликта.